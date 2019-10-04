2019-10-04T11:56:01+03:00
Происшествия

Такси задавило женщину-пешехода на Северо-Западе Челябинска

Врачи ничем не смогли помочь
Андрей АБРАМОВ
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На Захаренко в Челябинске сбили пешехода. Фото: Анастасия ЯковлеваНа Захаренко в Челябинске сбили пешехода. Фото: Анастасия Яковлева
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Днем 4 октября на улице Захаренко в Челябинске случилась смертельная авария. Белый Volkswagen сбил женщину. Очевидцы сообщают, что она решила перейти дорогу в неположенном месте.

— Только что на Захаренко «Убер» насмерть сбил женщину, Будьте внимательны когда перебегаете дорогу в неположенных местах, а еше лучше не делайте этого вообще, — рассказал челябинец Сергей Ефимов.

На место приехала машина реанимации. Однако медикам лишь оставалось констатировать смерть и накрыть тело пакетом до приезда полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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