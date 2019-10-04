Такси задавило женщину-пешехода на Северо-Западе Челябинска
Днем 4 октября на улице Захаренко в Челябинске случилась смертельная авария. Белый Volkswagen сбил женщину. Очевидцы сообщают, что она решила перейти дорогу в неположенном месте.
— Только что на Захаренко «Убер» насмерть сбил женщину, Будьте внимательны когда перебегаете дорогу в неположенных местах, а еше лучше не делайте этого вообще, — рассказал челябинец Сергей Ефимов.
На место приехала машина реанимации. Однако медикам лишь оставалось констатировать смерть и накрыть тело пакетом до приезда полиции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU