2019-10-04T12:11:33+03:00
Происшествия

Обманутые дольщики Челябинска напуганы, что на свободу выходит главный фигурант многомиллионной аферы

Но в полиции спешат развеять слухи
Андрей АБРАМОВ
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Сребрянский сейчас сидит в изоляторе.Сребрянский сейчас сидит в изоляторе.Фото: кадр с видео
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Александр Сребрянский известный в Челябинске бизнесмен, которого недавно отправили в следственный изолятор. Он проходил по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Предприниматель руководил строительной фирмой «Радуга», которая оставила без квартир сотни человек. В социальных сетях в группе «Обманутые дольщики | Челябинск» написали, что обвиняемого в афере выпускают из изолятора.

Дольщики предположили, что бизнесмен заключил сделку со следствием и поэтому его отпустят. В ГУ МВД по Челябинской области изданию «Курс дела» не подтвердили эту информацию. До этого Сребрянский был под домашним арестом и в какой-то момент был даже отпущен на свободы под денежный залог. Так власти пытались мотивировать предпринимателя закончить стройку. Но работы так и не начались, зато сам Сребрянский был задержан при попытке покинуть страну.

Строительную компанию «Радуга» признали банкротом. Но дома обещают достроить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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