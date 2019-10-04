Тирану из Златоуста, убившему мать троих детей, предъявили обвинение

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-04T13:48:14+03:00

Мужчину задержали после того, как поднялся шум в прессе

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Мужа погибшей 26-летней Светланы Сергеевой обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

— По версии следствия, в утреннее время 29 сентября 2019 года в квартире одного из домов города Златоуста обвиняемый в ходе бытового конфликта нанес несколько ударов своей жене. Впоследствии женщина скончалась, — рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

Следователи настаивают на заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, изначально следователи настаивали: дело не криминальное. Дескать, женщина умерла от инфаркта, а муж, когда пришел домой пьяный, думал, что она спит и пытался разбудить ее. Он признался, что со злости мог нанести несколько ударов. А раз в тот момент Светлана уже была мертва, его виновным не признали и отпустили на свободу.

Родственники были в шоке: молодая мама никогда не жаловалась на сердце. Зато соседи слышали крики, а следов ударов на лице не смог скрыть даже посмертный грим.

На следующий день, после того, как поднялся шум в прессе и соцсетях, мужчину задержали. В правоохранительных органах это объяснили широким общественным резонансом.

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ИСТОЧНИК KP.RU