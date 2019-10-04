Свежая травма помогла жителю Челябинска устроиться на работу
Год назад житель Челябинска нашел работу в компании по производству дверей. Но начальник решил не устраивать парня в штат официально. Мужчина трудился на птичьих правах. А спустя две недели получил травму, когда разрезал лист металла.
За травму на производстве положена компенсация. Однако руководитель компании отказался помогать пострадавшему. Понадеялся, что без записи в трудовой доказать причастность фирмы к инциденту нельзя. Тогда работник отправился в суд и выиграл дело. Ему не только выплатили компенсацию, но еще и внесли в трудовую запись о зачислении в штат.
— Кадровик фирмы внесла в трудовую книжку работника данные о трудоустройстве раскройщиком металла. Также фирма признала полученную работником травму несчастным случаем на производстве, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU