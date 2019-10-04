В Челябинске стартует судебный процесс против похитителей нефти
Орудовали врезчики на нефтепроводах Уфа - Петропавловск», Уфа - Омск», «Нижневартовск - Курган - Куйбышев» с 2016 по 2017 годы. Группа из 14 человек похитила более восьми тысяч тонн горючего.
В пятницу, 4 октября, в Следственном управлении СК России по Челябинской области сообщили, что расследование уголовного дела в отношении похитителей завершено. Черные врезчики обвиняются в краже и покушении на кражу, легализации преступных денежных средств, самовольном подключении к нефтепроводам.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.
Следователями проделан колоссальный объем работы. Проведены более десятка экспертиз: дактилоскопических, химических, биологических, и др. На допрос вызваны более 50 свидетелей.
Ущерб от черных врезчиков перевалил за 128 млн.рублей. По ходатайству следователя СК судом арестована недвижимость обвиняемых: квартиры, земельные участки, автомобили и банковские счета.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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