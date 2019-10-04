2019-10-04T13:55:16+03:00
Происшествия

На цинковом заводе объяснили, что стало причиной масштабного выброса пара в Челябинске

Промышленники уверяют, что никакой угрозы их выхлоп не несет
Андрей АБРАМОВ
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Пар шел с территории цинкового завода в Челябинске. Фото: Антон ВасильевПар шел с территории цинкового завода в Челябинске. Фото: Антон Васильев
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Днем 4 октября жителей Челябинска переполошила белая пелена на Свердловском тракте. Источник дымки исходил с территории цинкового завода. Однако оказалось, что это не последствия пожара и не выбросы.

— Опасности нет, это же технологический пар с паропровода. Мы готовы принять любые службы с замерами, чтобы убедились в отсутствии вредных веществ. У нас сегодня практически все работники с самого утра на улице — белят, красят, подметают. Тогда в первую очередь ухудшение должны были почувствовать они, — цитирует сайт «Медиазавод» пресс-секретаря предприятия Наталью Васильеву.

На заводе шутят, что «работа идет с огоньком». Кстати, напуганные горожане вызвали на территорию производства пожарные расчеты. Оперативно примчались несколько машин, но они не потребовались.

Пар на Свердловском тракте быстро рассеялся, однако очевидцы в зоне выброса жаловались на неприятный запах и ухудшение самочувствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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