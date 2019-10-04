2019-10-04T14:02:12+03:00
Происшествия

На ММК загорелся кислородный цех

Вспыхнул утеплитель, пострадавших нет
Ольга АНТОНОВА
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На ММК вспыхнул пожар. Фото: Архив "КП".На ММК вспыхнул пожар. Фото: Архив "КП".
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Громкие хлопки, доносящиеся из здания кислородного цеха, напугали работников ММК. Вслед за громкими звуками из цеха повалил черный дым. Вызвали пожарных и спасателей.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что в цехе, на небольшой площади, вспыхнул утеплитель. Никто не пострадал, угрозы распространения пламени не было, очаг возгорания быстро локализован и ликвидирован.

Пожары на заводской территории — не редкое явление. Так, в июле загорелась агломерационная фабрика. Пламя тогда тушили 40 пожарных и 10 единиц техники. В январе полыхнула лента транспортера на высоте 30 метров. И тогда же, в январе, крупный пожар вспыхнул на территории калибровочного завода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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