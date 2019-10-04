2019-10-04T14:44:09+03:00
Общество

После гибели сына пенсионерка из Кургана ищет своего единственного внука

Только мальчик способен вернуть женщине радость жизни
Лидия ПЕСКОВА
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Летом пенсионерка обходила дворы, но Алену никто не вспомнил.Летом пенсионерка обходила дворы, но Алену никто не вспомнил.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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39-летний курганец Андрей Аврам стал жертвой драки. Мужчину зарезали в начале 2019 года. Но престарелая мать Андрея не может смириться с потерей сына. Пенсионерка решила найти внебрачного ребенка Андрея, сообщает портал 72.ru.

— После армии Андрей встречался с девушкой. Я ее видела всего раз: худая, русые волосы, а лицо не запомнила. Молодые расстались, а в прошлом году Андрей признался, что девушка родила ему внебрачного сына, — говорит 65-летняя Александра Аврам.

Женщина знает, что девушку звали Аленой, что после родов она с малышом уехала в Тюмень. Сейчас мальчишке примерно 16-17 лет.

После гибели сына жительница Кургана ищет единственного внука..Фото: из архива семьи Аврам.

Летом пенсионерка обошла все дворы, где предположительно жила Алена. Но никто из соседей не смог ее вспомнить. Запрос в архив тоже ничего не дал. Однако пенсионерка верит, что найдет внука.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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