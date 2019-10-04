Ветеран в Челябинской области отвоевал право на выплату ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-04T15:50:27+03:00

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Больше года воевал житель Миасса Борис Григорьевич Вишникин за право получать «победные деньги». Рожденный в 1928 году, на срочную действительную службу в армию Вишникин был призван через три года после Победы. Участвовал в боевых операциях по ликвидации бандподполья на Западной Украине. Имеет звание участника Великой Отечественной.

В прошлом году пенсионеру не выплатили денег ко Дню Победы — 10 тыс руб. «Не положено, — сказали в Пенсионном Фонде. — Вы по возрасту не подходите: в 1941 году вам было 13 лет».

Пошел пенсионер в прокуратуру Миасса. Надзорное ведомство встало на строну ветерана. Военнослужащие, участвовавшие в ликвидации нацподполья на Украине, являются участниками Великой Отечественной войны. Ветерану положена ежегодная денежная выплата - 10 тыс рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в интересах пенсионера прокурор города обратился в суд с требованием о признании за ветераном права на получение ежегодной денежной выплаты. Начиная с нынешнего года УПФР в Миассе обязано ежегодно производить денежную выплату по Указу Президента РФ, начиная с 2019 г.

Миасским городским судом требования прокурора города удовлетворены.

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ИСТОЧНИК KP.RU