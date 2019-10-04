В Челябинске ожидаются жаркие и солнечные выходные
Оставьте в шкафу теплые куртки: в Челябинске в выходные, 5 и 6 октября, ожидается жаркая солнечная погода. В дневные часы столбик термометра поднимется до +21 градуса.
По сообщению Челябинского Гидрометцентра, в ночь с 4 на 5 октября прогнозируется +5+10 градусов.
В воскресенье, 6 октября, ночью ожидается 0+5 градусов. Днем +15+20 градусов. В утренние часы возможен небольшой дождь.
В понедельник, 7 октября, прогноз выдает +14 градусов в дневные часы. Во вторник, 8 октября, воздух прогреется до +15 градусов, дождь. Кстати, средняя дневная температура на следующей неделе +10 градусов. Неплохо для октября!
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ИСТОЧНИК KP.RU