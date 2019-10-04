Текслер озвучил предложения по формированию федерального бюджета

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-04T17:26:21+03:00

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«Отстаиваю интересы региона на слушаниях по бюджету», — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в социальной сети Инстаграм.

В пятницу, 4 октября, глава региона работал в Москве. В Совете Федерации прошли парламентские слушания по формированию проекта федерального бюджета на три года. Алексей Текслер выступил перед сенаторами, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и министром финансов Антоном Силуановым.

Главная задача, стоящая перед регионами, подчеркнул Текслер, — исполнить национальные проекты.

Губернатор сделал ставку на диверсификацию экономики. Разноплановость экономики позволит региону не зависеть от мировой конъюнктуры цен на металлы и даст возможность в полной мере решить задачи по улучшению качества жизни южноуральцев, которые поставлены в 204-м Указе главы государства о нацпроектах.

— Обеспечивая экономический рост, нам нужны масштабные социальные инвестиции, особенно в здравоохранение, образование, спорт; нужны качественные дороги, жилье, чистая среда, комфортная социальная сфера. Для этого важно и регионам, и федеральному центру проводить солидарную взаимовыгодную бюджетную политику, исходя из приоритетов национальных проектов и достижения поставленных президентом национальных целей развития страны, — заявил губернатор.

Еще одна проблема — применение предельного уровня софинансирования субъекта при предоставлении субсидий из федерального бюджета. Потратив свои 19 рублей, регионы имеют право на федеральную «добавку» — 81 руб. Но федералы настаивают на заключении соглашений с невыгодным для субъектов уровнем софинансирования. Регионы не получают миллиарды рублей.

Текслер так же предложил переформатировать механизм зачисления доходов от продажи пива в региональные бюджеты. Акцизы платятся по месту производства напитка. Если зачисление акцизов пойдет в казну по метку приобретения пива, вырастет пополняемость бюджетов. Например, в нашей области это более 3 млрд руб.

ИСТОЧНИК KP.RU