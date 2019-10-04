Под Челябинском на дороге вспыхнул автомобиль

СЕГОДНЯ 18:26 2019-10-04T18:28:54+03:00

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В вечерний час-пик огромная пробка образовалась в дачном направлении на выезде из Челябинска — к Кременкулю. Очевидцы сообщают, что причиной затора стала авария. Легковая машина выскочила на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с грузовиком. Удар на высокой скорости был такой силы, что в смятой легковушку вспыхнуло топливо. В небо взметнулся столб черного дыма.

Выбраться живыми из пылающей машины, сообщают свидетели, у людей не было шансов. Люди говорят, что КамАЗ попытался уйти от столкновения на обочину. Но избежать столкновения не удалось.

На месте работают сотрудники ГИБДД, прибыли машины пожарной службы, кареты скорой помощи.

Водители и хотели бы помочь, но подходить близко было нельзя: вдруг, рванут остатки горючего.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что сгорел автомобиль Шевроле Шанс после лобового столкновения с автомобилем КамАЗ. От удара легковая машина загорелась. Водитель Шевроле погиб. У водителя грузовика ушибы, он пока отказался от госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU