2019-10-04T19:18:23+03:00
Общество

Челябинка, родившая в Турции, прилетит с малышом домой

Долг перед зарубежной клиникой и авиабилеты оплатят всем миром
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В понедельник малыша, раньше срока рожденного в Турции, привезут домой.В понедельник малыша, раньше срока рожденного в Турции, привезут домой.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В середине августа в одном из госпиталей курортного побережья Турции раньше времени родился ребенок у Наталии и Дмитрия Михайловых из Челябинска.

Малыш родился слабеньким, ростом 37 см, весом 1270 граммов, очень медленно шел на поправку. Отец улетел домой, когда закончился отдых (хотя какой уж это отдых?), ребенок набирал сил в госпитале. А маму приютили добрые люди.

Медицинская страховка кончилась очень быстро: оформлена она была на маму, но не на малыша в животе. День пребывания в клинике стоил 30 тыс руб. Супруги холодели от ужаса: где взять деньги?

На погашение долга и перелет деньги собирали всем миром. 50 тыс руб собрали читатели КП-Челябинск; 10 тыс — фонд «Родная». Губернатор Алексей Текслер распорядился выделить чете Михайловых 300 тыс руб из бюджета области.

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова рассказала, что в понедельник, 7 октября, семья в сопровождении медиков вернется в Челябинск обычным рейсом. С малышом. Ему полтора месяца, он перенесет полет. Долг перед турецкой клиникой в 1,5 млн руб будет погашен.Так, 200 тыс руб выделил бюджет Челябинска. Откликнулись несколько предприятий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алексей Текслер предлагает оставить в области деньги от продажи пива
Под Челябинском на дороге вспыхнул автомобиль
В Челябинске активисты объяснили, почему в центре рубят деревья
Текслер озвучил предложения по формированию федерального бюджета
В Челябинске ожидаются жаркие и солнечные выходные
Банк УРАЛСИБ запустил биометрическую регистрацию во всех офисах
Ветеран в Челябинской области отвоевал право на выплату ко Дню Победы
В Челябинске суд запретил разведение форели на Тургояке
В челябинской компании объяснили появление изоленты на табло электронной очереди
В Челябинске арестовали иномарку нарушителя правил дорожного движения
После гибели сына пенсионерка из Кургана ищет своего единственного внука
На ММК загорелся кислородный цех
На цинковом заводе объяснили, что стало причиной масштабного выброса пара в Челябинске
В Челябинске стартует судебный процесс против похитителей нефти
Смертность рабочих выросла на заводах Челябинской области
Банк УРАЛСИБ запустил официальный канал в WhatsApp
Тирану из Златоуста, убившему мать троих детей, предъявили обвинение
Свежая травма помогла жителю Челябинска устроиться на работу