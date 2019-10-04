Челябинка, родившая в Турции, прилетит с малышом домой

СЕГОДНЯ 19:18 2019-10-04T19:18:23+03:00

В понедельник малыша, раньше срока рожденного в Турции, привезут домой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Долг перед зарубежной клиникой и авиабилеты оплатят всем миром

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В середине августа в одном из госпиталей курортного побережья Турции раньше времени родился ребенок у Наталии и Дмитрия Михайловых из Челябинска.

Малыш родился слабеньким, ростом 37 см, весом 1270 граммов, очень медленно шел на поправку. Отец улетел домой, когда закончился отдых (хотя какой уж это отдых?), ребенок набирал сил в госпитале. А маму приютили добрые люди.

Медицинская страховка кончилась очень быстро: оформлена она была на маму, но не на малыша в животе. День пребывания в клинике стоил 30 тыс руб. Супруги холодели от ужаса: где взять деньги?

На погашение долга и перелет деньги собирали всем миром. 50 тыс руб собрали читатели КП-Челябинск; 10 тыс — фонд «Родная». Губернатор Алексей Текслер распорядился выделить чете Михайловых 300 тыс руб из бюджета области.

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова рассказала, что в понедельник, 7 октября, семья в сопровождении медиков вернется в Челябинск обычным рейсом. С малышом. Ему полтора месяца, он перенесет полет. Долг перед турецкой клиникой в 1,5 млн руб будет погашен.Так, 200 тыс руб выделил бюджет Челябинска. Откликнулись несколько предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU