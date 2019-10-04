Алексей Текслер предлагает оставить в области деньги от продажи пива

СЕГОДНЯ 20:26 2019-10-04T20:27:51+03:00

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В пятницу 4 октября, губернатор Алексей Текслер участвовал в слушаниях в Совете Федерации по формированию федерального бюджета на три года. Глава региона высказал много новаторский предложений по совершенствованию межбюджетных отношений регионов и федерального центра.

Так, одним из дополнительных источников пополнения казны в субъектах Текслер видит акцизы на пиво. Сейчас они зачисляются в бюджеты тех регионов, где производится пенный напиток. Но если зачислять акцизы в казну там, где пиво продается, картинка выйдет другой. Челябинская область, например, пропорционально численности взрослого населения получит дополнительно до трех миллиардов рублей в год.

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, участвовавший в парламентских слушаниях, заявил, что бюджетные интересы региона отстаиваются впервые.

— Озвученное касается большинства областей. Алексей Леонидович предложил по-новому распределять акцизы на пиво. Многие регионы получат дополнительные бюджетные вливания. Потому предложение вызвало одобрение у присутствовавших.

ИСТОЧНИК KP.RU