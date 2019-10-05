2019-10-05T05:21:23+03:00
Общество

Пять миллионов рублей работодатель вернул рабочим на заводе в Челябинске

На челябинском предприятии выплатили зарплату по требованию прокуратуры
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Пять миллионов рублей работодатель вернул рабочим на заводе в ЧелябинскеПять миллионов рублей работодатель вернул рабочим на заводе в ЧелябинскеФото: Олег ЗОЛОТО
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Один из заводов фасада и кровли в Челябинске после вмешательства прокуратуры расплатился со своими работниками. Людям он задолжал более пяти миллионов рублей.

164 рабочих и их семьи не видели денег два месяца, с апреля по май 2019 года. Челябинцы пожаловались в прокуратуру. По результатам проверки виновный привлечен к ответственности.

— Руководителю предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства, внесено представление об устранении нарушений, - сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. — Возбуждено дело об административном правонарушении. Государственная инспекция труда в Челябинской области оштрафовала предприятие.

Кроме того, удовлетворены судебные приказы о взыскании долгов по заработной плате. Задолженность погашена перед всеми сотрудниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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