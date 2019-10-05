СЕГОДНЯ 05:57 2019-10-05T06:08:43+03:00

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Утром, выходя из подъезда своего дома, челябинка встретила непрошеного гостя. Прямо ей на встречу спокойно направлялся… огромный таракан.

Фото и видео этого инцидента с КП-Челябинск поделилась отважная женщина.

— Я таких никогда не видела в Челябинске. Вообще, что-то непонятное происходит с этими насекомыми. Тараканы появляются в домах жителей волнообразно. Помню, в 90-е годы продохнуть от них было невозможно. На рынке то и дело появлялись новинки по борьбе с усатыми. Они исчезали, но привыкали быстро к препаратам. И появлялись вновь, - рассказала 45-летняя челябинка.

Однако в 2000-х тараканы ушли из домов. По мнению челябинцев, якобы на насекомых подействовали распространившиеся в России мобильные устройства. Зная способность адаптироваться к любым условиям, тараканы вскоре преодолеют и эту проблему.

Кстати, данный представитель, скорее всего, является подвальным видом этих насекомых. Выйти на прогулку его заставило отопление, поданное в дома челябинцев раньше срока. Скорее всего, таракану стало жарко. Изменение привычной влажной и прохладной среды вспугнуло усатого. И он пошел погулять, проветриться, так сказать.

Отважная женщина не стала приговаривать к смерти представителя живой природы и прогнала его в кучи листвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/735985" frameborder="0"></iframe> На челябинку напал огромный таракан.

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ИСТОЧНИК KP.RU