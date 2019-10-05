Голодная белка устроила фотосессию в Челябинской области
В Челябинской области совсем недавно было очень холодно. Минусовые температуры держались несколько дней. Челябинцы и жители региона наблюдали снег и град в сентябре. А в горно-заводской зоне до сих пор на улицах лежит снег.
Животные тоже были не готовы к таким сюрпризам погоды. Самый распространенный лесной обитатель – это белка. В городе Трехгорном Челябинской области грызун настолько проголодался и осмелел, что позволил прохожему себя сфотографировать и записать видео.
— Я заметил белочку и решил прикормить. Взял специально на прогулку мешочек с орехами. А потом, не дыша, медленно приближался к ней. Результат очень порадовал, — рассказал фотолюбитель.
Фотосессия снималась на обычный телефон без всяких «зумов» в непосредственной близости от животного. Кадры впечатляют. Их и прислал в редакцию читатель КП-Челябинск.
В Челябинске очень любопытная белочка устроила фотосессию.
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ИСТОЧНИК KP.RU