Голодная белка устроила фотосессию в Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:38 2019-10-05T06:52:59+03:00

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В Челябинской области совсем недавно было очень холодно. Минусовые температуры держались несколько дней. Челябинцы и жители региона наблюдали снег и град в сентябре. А в горно-заводской зоне до сих пор на улицах лежит снег.

Животные тоже были не готовы к таким сюрпризам погоды. Самый распространенный лесной обитатель – это белка. В городе Трехгорном Челябинской области грызун настолько проголодался и осмелел, что позволил прохожему себя сфотографировать и записать видео.

— Я заметил белочку и решил прикормить. Взял специально на прогулку мешочек с орехами. А потом, не дыша, медленно приближался к ней. Результат очень порадовал, — рассказал фотолюбитель.

Фотосессия снималась на обычный телефон без всяких «зумов» в непосредственной близости от животного. Кадры впечатляют. Их и прислал в редакцию читатель КП-Челябинск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/735984" frameborder="0"></iframe> В Челябинске очень любопытная белочка устроила фотосессию.

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ИСТОЧНИК KP.RU