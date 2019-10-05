2019-10-05T07:22:05+03:00
Общество

В Челябинске ждут возвращения ребенка, рожденного в Турции

Сбор средств для оплаты клиники, в которой выхаживали малыша, остановлен
Антонина СНЕГУРЕНКО
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В Челябинске ждут возвращения ребенка, рожденного в ТурцииВ Челябинске ждут возвращения ребенка, рожденного в Турции
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В понедельник, 7 октября, Михайловы – мама и ребенок в сопровождении медиков вернутся в Челябинск обычным рейсом. Сыночку полтора месяца, он перенесет полет. Долг перед турецкой клиникой в 1,5 млн руб будет погашен.

В начале сентября в Челябинской области был объявлен сбор средств для семьи Михайловых из Челябинска. У Натальи и Дмитрия в середине августа в местном госпитале Турции раньше времени родился ребенок.

Экстренное кесарево сечение проведено на 28 неделе. Малыш родился ростом 37 см, весом 1270 граммов. Ребенок был подключен к ИВЛ. Требовалось длительное наблюдение за новорожденным. Отец был вынужден улететь домой, а мама осталась с сыном в Турции. Ее приютили местные жители.

Супруги в панике стали искать деньги и обратились к жителям Челябинской области и руководству региона. Сначала 50 тыс руб собрали читатели КП-Челябинск. Затем к сбору средств подключился Фонд «Родная». 300 тыс руб обещал выделить губернатор Алексей Текслер. Еще 200 тыс рублей выделил бюджет города Челябинска и местные предприятия.

Фонд «Родная» сообщил о прекращении сбора денежных средств.

Челябинку на седьмом месяце беременности экстренно прокесарили в Турции.Андрей АБРАМОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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