В Челябинске ждут возвращения ребенка, рожденного в Турции
В понедельник, 7 октября, Михайловы – мама и ребенок в сопровождении медиков вернутся в Челябинск обычным рейсом. Сыночку полтора месяца, он перенесет полет. Долг перед турецкой клиникой в 1,5 млн руб будет погашен.
В начале сентября в Челябинской области был объявлен сбор средств для семьи Михайловых из Челябинска. У Натальи и Дмитрия в середине августа в местном госпитале Турции раньше времени родился ребенок.
Экстренное кесарево сечение проведено на 28 неделе. Малыш родился ростом 37 см, весом 1270 граммов. Ребенок был подключен к ИВЛ. Требовалось длительное наблюдение за новорожденным. Отец был вынужден улететь домой, а мама осталась с сыном в Турции. Ее приютили местные жители.
Супруги в панике стали искать деньги и обратились к жителям Челябинской области и руководству региона. Сначала 50 тыс руб собрали читатели КП-Челябинск. Затем к сбору средств подключился Фонд «Родная». 300 тыс руб обещал выделить губернатор Алексей Текслер. Еще 200 тыс рублей выделил бюджет города Челябинска и местные предприятия.
Фонд «Родная» сообщил о прекращении сбора денежных средств.
Челябинку на седьмом месяце беременности экстренно прокесарили в Турции.Андрей АБРАМОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU