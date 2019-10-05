В Кунашаке Челябинской области «Тойота» протаранила «Жигули»

СЕГОДНЯ 07:43 2019-10-05T07:43:42+03:00

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Не уступил дорогу. 3 октября днем произошла авария на автодороге Кунашак-Усть-Багаряк.

Пенсионер 78 лет на Тойоте Ланд Крузер нарушил правила дорожного движения. Легковой автомобиль ВАЗ-21140 имел преимущества проезда. Однако японская иномарка проигнорировала требования ПДД. Произошло столкновение.

В результате ДТП 55-летний водитель и женщина 60 лет попали в больницу с травмами, сообщает Управление ГИБДД по Челябинской области. Ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU