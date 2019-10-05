Уснувший за рулем водитель Reno опрокинул автомобиль с пассажирами в Челябинской области
В Челябинской области в дорожно-транспортном происшествии погибла женщина. После обеда 3 октября на трассе Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды на территории Варненского района произошла авария.
65-летний водитель RENO SANDERO, по предварительной информации, уснул за рулем. Неуправляемая машина скатилась в правый кювет и опрокинулась. В машине находились жители республики Казахстан. Они выехали утром в Челябинскую область.
Пенсионерка 72 лет получила травмы, не совместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия. Водитель RENO и еще 3 пассажира госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. По информации Управления ГИБДД по Челябинской области, обстоятельства произошедшего уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU