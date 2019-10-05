2019-10-05T08:13:08+03:00
Общество

Автоледи на Nissan X-trail сбила бабушку с внучкой в Челябинской области

В Карталах в ДТП пострадала пенсионерка с ребенком
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Автоледи на Nissan X-trail сбила бабушку с внучкой в Челябинской области.Автоледи на Nissan X-trail сбила бабушку с внучкой в Челябинской области.Фото: Областной УГИБДД
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Вечером в Карталах Челябинской области возле дома 14а на улице Славы произошел наезд на пешеходов.

Молодая женщина 34 лет на авто Nissan Х-trail сбила женщину 62 лет. За руку она вела 5-летнюю девочку. Бабушка и внучка переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП они получили телесные повреждения. Обе доставлены в больницу. Ведется расследование, сообщает Управление ГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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