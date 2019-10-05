Автоледи на Nissan X-trail сбила бабушку с внучкой в Челябинской области
Вечером в Карталах Челябинской области возле дома 14а на улице Славы произошел наезд на пешеходов.
Молодая женщина 34 лет на авто Nissan Х-trail сбила женщину 62 лет. За руку она вела 5-летнюю девочку. Бабушка и внучка переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП они получили телесные повреждения. Обе доставлены в больницу. Ведется расследование, сообщает Управление ГИБДД по Челябинской области.
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU