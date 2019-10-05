2019-10-05T08:41:14+03:00
Общество

В Челябинске блохи чуть не сожрали кота

Из химчистки палас вернулся с непрошенными гостями
Антонина СНЕГУРЕНКО
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В Челябинске блохи чуть не сожрали котаВ Челябинске блохи чуть не сожрали кота
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Челябинцы жалуются, что в квартирах появились блохи. Горожане поделились в социальной сети своей бытовой проблемой. После того, как жительница Курчатовского района отнесла палас в химчистку, в квартире обнаружила земляных блох.

- Недавно отдала палас в химчистку. После того, как его постирали и привезли, примерно через неделю появились земляные блохи. Было у кого может такое? И как с ними бороться? Химия - не вариант: дома ребенок маленький. Посоветуйте, пожалуйста, средства. Проживаем на третьем этаже.

Горожане, столкнувшиеся с такой же проблемой, активно включились в обсуждение. Многие недоумевали: может, блохи были и раньше, да хозяйка на грязном ковре их не замечала. А тут ковер почистили – вот они и стали заметны. Другие стали подсказывать решение вопроса.

- У нас как-то тоже завелись, избавились генеральной уборкой, с шампунем от блох, ещё кошку перемыли на 5 раз.

Знатоки прокомментировали:

- Странно, что блохи завелись на третьем этаже. У нас на первом из подвала приходили однажды. Чуть не сожрали кота. Боролась с ними месяц. Перепробовала все: результат был нулевой. Чуть кота не отравила всеми средствами, так как и его заодно обрабатывала. Отчаялась, зашла в магазин для садоводов и огородников. Мне там посоветовали Цифокс. Нужно уехать из дома всей семьей на пару дней. Советую налить Цифокс в пульверизатор и обработать пол, ковер, и все поверхности на 1 метр от пола. Оставить на пару часов, затем вымыть на 300 раз и проветрить.

Но обязательно в защитной одежде и маске, так как это очень серьезная отрава. Я потом была вся в пятнышках. Блох вывела сразу. Или вызвать специалистов, пусть они Вам всю квартиру обработают, - рассказала опытная по борьбе с блохами челябинка.

Старожилы еще дают совет: все пледы, покрывала, постельное, игрушки и тому подобное стирать на максимальной температуре и часто, чтобы убить яйца и личинок блох, так как блохи прекрасно откладывают яйца на всех поверхностях, даже в пыли, щелях паркета.

Необходимо пропылесосить мягкие игрушки, мягкую мебель, матрасы, стыки в корпусной мебели по 3-5 раз в день, чтобы новые яйца и личинки максимально убирать и притормозить увеличение популяции блох, так как они размножаются быстрее тараканов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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