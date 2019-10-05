2019-10-05T09:39:26+03:00
Общество

На трассе под Магнитогорском погибла… лошадь

Животное бросилось под колеса автомобиля
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
На трассе под Магнитогорском погибла… лошадь.На трассе под Магнитогорском погибла… лошадь.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

По дороге на озеро «Банное» очевидцы на автомобилях стали свидетелями редкого ДТП. Под Магнитогорском водитель легкового автомобиля сбил лошадь на трассе.

Произошло это в пятницу, 4 октября. Лошадь погибла близ деревни Таштимерово. Однако свидетели происшествия заявили, что животное пострадало еще днем.

В социальных сетях очевидец написал:

- Когда сбили, еще светло было. Там ограничение - 60 км/ч. А у машины весь перед в хлам.

Видео аварии с животным размещены в социальной сети.

Под Магнитогорском на трассе погибла лошадь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске блохи чуть не сожрали кота
Автоледи на Nissan X-trail сбила бабушку с внучкой в Челябинской области
Уснувший за рулем водитель Reno опрокинул автомобиль с пассажирами в Челябинской области
В Кунашаке Челябинской области «Тойота» протаранила «Жигули»
В Челябинске ждут возвращения ребенка, рожденного в Турции
Голодная белка устроила фотосессию в Челябинской области
На челябинку напал огромный таракан
Пять миллионов рублей работодатель вернул рабочим на заводе в Челябинске
Алексей Текслер предлагает оставить в области деньги от продажи пива
Челябинка, родившая в Турции, прилетит с малышом домой
Под Челябинском на дороге вспыхнул автомобиль
В Челябинске активисты объяснили, почему в центре рубят деревья
Текслер озвучил предложения по формированию федерального бюджета
В Челябинске ожидаются жаркие и солнечные выходные
Банк УРАЛСИБ запустил биометрическую регистрацию во всех офисах
Ветеран в Челябинской области отвоевал право на выплату ко Дню Победы
В Челябинске суд запретил разведение форели на Тургояке
В челябинской компании объяснили появление изоленты на табло электронной очереди
В Челябинске арестовали иномарку нарушителя правил дорожного движения
После гибели сына пенсионерка из Кургана ищет своего единственного внука
На ММК загорелся кислородный цех
На цинковом заводе объяснили, что стало причиной масштабного выброса пара в Челябинске
В Челябинске стартует судебный процесс против похитителей нефти
Смертность рабочих выросла на заводах Челябинской области
Банк УРАЛСИБ запустил официальный канал в WhatsApp
Тирану из Златоуста, убившему мать троих детей, предъявили обвинение
Свежая травма помогла жителю Челябинска устроиться на работу