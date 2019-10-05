СЕГОДНЯ 09:24 2019-10-05T09:39:26+03:00

На трассе под Магнитогорском погибла… лошадь. Фото: СОЦСЕТИ

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По дороге на озеро «Банное» очевидцы на автомобилях стали свидетелями редкого ДТП. Под Магнитогорском водитель легкового автомобиля сбил лошадь на трассе.

Произошло это в пятницу, 4 октября. Лошадь погибла близ деревни Таштимерово. Однако свидетели происшествия заявили, что животное пострадало еще днем.

В социальных сетях очевидец написал:

- Когда сбили, еще светло было. Там ограничение - 60 км/ч. А у машины весь перед в хлам.

Видео аварии с животным размещены в социальной сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/735993" frameborder="0"></iframe> Под Магнитогорском на трассе погибла лошадь.

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ИСТОЧНИК KP.RU