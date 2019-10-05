На трассе под Магнитогорском погибла… лошадь
По дороге на озеро «Банное» очевидцы на автомобилях стали свидетелями редкого ДТП. Под Магнитогорском водитель легкового автомобиля сбил лошадь на трассе.
Произошло это в пятницу, 4 октября. Лошадь погибла близ деревни Таштимерово. Однако свидетели происшествия заявили, что животное пострадало еще днем.
В социальных сетях очевидец написал:
- Когда сбили, еще светло было. Там ограничение - 60 км/ч. А у машины весь перед в хлам.
Видео аварии с животным размещены в социальной сети.
Под Магнитогорском на трассе погибла лошадь.
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ИСТОЧНИК KP.RU