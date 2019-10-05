СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-05T12:06:04+03:00

Раньше горки чинили пионеры, а теперь челябинские панки. Фото: Типичный Челябинск

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В Челябинске жители Курчатовского района пожаловались через городской сайт администрации губернатору Алексею Текслеру на единственную в районе сломанную горку. Но ответа не дождались.

- Доски сгнили, как детям кататься зимой, непонятно. На общей городской горке кататься всегда было травмоопасно. Куда еще обращаться, мы не знаем. Территория во дворе огромная, а нормальной детской площадки у нас нет, - сетуют жители.

Однако, выход был найден. Ребята-неформалы из соседних дворов нашли материалы, гвозди, молотки и отремонтировали детский аттракцион.

В челябинском паблике они написали, что увидели пост о сломанной горке во дворе по улице Островского. Долго обсуждать тему не пришлось: единогласно панк-тусовкой решили, что надо чинить. В тот же день измерили масштаб проблемы, подобрали доски подходящего размера. Скинулись мелочью на гвозди, взяли инструмент и сделали.

- То, что было в наших силах и финансах, несмотря на незаконность наших действий, - рассказали ребята.

- Панки нормальные попались. Красавцы парни, от администрации ничего не дождешься. Спасибо огромное от нас и наших детей, - одобрили действия неформалов жители в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU