Раньше горки чинили пионеры, а теперь челябинские панки
В Челябинске жители Курчатовского района пожаловались через городской сайт администрации губернатору Алексею Текслеру на единственную в районе сломанную горку. Но ответа не дождались.
- Доски сгнили, как детям кататься зимой, непонятно. На общей городской горке кататься всегда было травмоопасно. Куда еще обращаться, мы не знаем. Территория во дворе огромная, а нормальной детской площадки у нас нет, - сетуют жители.
Однако, выход был найден. Ребята-неформалы из соседних дворов нашли материалы, гвозди, молотки и отремонтировали детский аттракцион.
В челябинском паблике они написали, что увидели пост о сломанной горке во дворе по улице Островского. Долго обсуждать тему не пришлось: единогласно панк-тусовкой решили, что надо чинить. В тот же день измерили масштаб проблемы, подобрали доски подходящего размера. Скинулись мелочью на гвозди, взяли инструмент и сделали.
- То, что было в наших силах и финансах, несмотря на незаконность наших действий, - рассказали ребята.
- Панки нормальные попались. Красавцы парни, от администрации ничего не дождешься. Спасибо огромное от нас и наших детей, - одобрили действия неформалов жители в социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU