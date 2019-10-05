Челябинцы вспомнят героев Танкограда

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-05T12:23:18+03:00

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Никто не забыт, ничто не забыто. В воскресенье, 6 октября, в Челябинске чтят земляков, ковавших в тылу Победу над врагом.

На Комсомольской площади в полдень начнется митинг. Праздничный концерт, посвященный Дню Героев Танкограда, пройдет на Комсомольской площади. Там соберутся ветераны, школьники, учащиеся кадетских классов.

Традиционно в Челябинске в памятные даты принято проводить детские спортивные турниры. В Ленинском районе на площадке во дворе дома № 11 по улице Масленникова состоится матч по мини-футболу среди детских дворовых команд под девизом «Уральцы, вам, чьи руки золотые ковали здесь Победу над врагом!»

Решение о назначении памятной даты Челябинской области принято депутатами в августе 2016 года.

СПРАВКА КП-Челябинск:

*В годы Великой Отечественной войны из Челябинской области ушло на фронт 60 воинских формирований, было отправлено 18 тысяч танков, собранных на ЧТЗ. Их производство было освоено всего за 33 дня.

На заводе им. Колющенко было налажено производство установки БМ-13 — знаменитых «Катюш». В паровозном депо железнодорожной станции города в 1941—1942 гг. были построены, сформированы и отправлены на фронт 5 бронепоездов в составе 38-го отдельного дивизиона бронепоездов и 39-го особого дивизиона бронепоездов.

Предприятия города в годы войны производили дизель-моторы, боеприпасы (патроны, мины, бомбы, фугасы, реактивные снаряды), электрооборудование для боевых машин, детали для танков и автомобилей ЗИС, бронированные стёкла для самолётов и другую необходимую для победы продукцию.

К концу 1945 года в каждом третьем танке и боевом самолёте была челябинская сталь, а каждая пятая машина, выпущенная для фронта, была сделана в Танкограде. Город стал символом единства фронта и тыла, единства народа, вставшего против фашистских захватчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU