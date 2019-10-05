В Челябинской области дятел убил дятла

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-05T15:33:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Читатель КП-Челябинск прислал в редакцию фотографию умирающего дятла. Мужчина рассказал, что стал свидетелем странного, на его взгляд, поведения птиц. Один дятел убивал другого.

- Эти птицы, оказывается, страшно агрессивны. Особенно к своим собратьям. Так проявляется естественный отбор и борьба за выживание. Можно ли прокомментировать увиденное? Почему это происходит осенью? Что не поделили птицы?

Корреспондент КП-Челябинск обратилась за разъяснением к Ирине Чухаревой, председателю Челябинского орнитологического общества:

- Начиная с августа, многие дятлы занимают одиночные территории, активно охраняя их. Владелец территории, занявший ее первым, усиленно отстаивает права на эту территорию от появляющихся других дятлов до наступления весны.

По данным литературных источников, наибольшую агрессию проявляют самки. Даже на первых этапах формирования пары, прежде всего, демонстрируется агрессия владельца территории. Владелец участка воспринимает вновь прибывших, как захватчиков. Агрессия у дятлов, действительно, может быть очень высока.

- А самое интересное, что дятлы ежедневно тратят немало усилий на постоянный контроль за ненарушимостью границ своей территории. В то же время, они стараются отслеживать перемещения и демонстрации потенциальных захватчиков - других представителей своего вида в течение осени и зимы. В последующем это существенно влияет на период формирования пары и больший успех в период размножения, - добавила Ирина Чухарева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU