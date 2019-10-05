2019-10-05T16:56:38+03:00
Происшествия

Массовое ДТП в Челябинске

Столкнулись маршрутка и три авто
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Массовое ДТП в ЧелябинскеМассовое ДТП в Челябинске
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В Челябинске необычное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано вблизи дворца спорта «Юность». «Паровозик» из четырех автомобителей увидели очевидцы.

Причиной ДТП, по словам водителей, стала машина Яндекс-такси. Последним в эту вереницу врезался маршрутный автобус ПАЗ.

ГИБДД разбирается, кто виноват в аварии. Однако пользователи соцсетей считают виновником таксиста. Новость дополняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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