Массовое ДТП в Челябинске
В Челябинске необычное дорожно-транспортное происшествие зафиксировано вблизи дворца спорта «Юность». «Паровозик» из четырех автомобителей увидели очевидцы.
Причиной ДТП, по словам водителей, стала машина Яндекс-такси. Последним в эту вереницу врезался маршрутный автобус ПАЗ.
ГИБДД разбирается, кто виноват в аварии. Однако пользователи соцсетей считают виновником таксиста. Новость дополняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU