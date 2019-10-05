Уволенная педагог по кикбоксингу обратилась к учителям
Екатерина Конопенко, педагог школы кикбоксинга из Магнитогорска, записала очередное видеообращение.
Уволенная за откровенные фото 20-летней давности женщина продолжает бороться за свои права. В день учителя она записала своё видеопослание, в котором призвала всех быть мыслящими и свободными.
— Сейчас мы видим лишь карательную педагогику, надзиратель наказывает — вот её основные принципы. Педагог — это, прежде всего, мыслящая субстанция. Я мыслю, значит, я свободна. Давайте будем мыслящими и свободными. Школа воняет крепостничеством, пусть там будет свежий воздух, как в горах, да здравствует свобода, — призвала Екатерина всех учителей России.
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ИСТОЧНИК KP.RU