2019-10-05T20:04:38+03:00
Спорт

Легионеры помогли «Трактору» в Питере разобраться с местным СКА

Черно-белые выиграли с минимальным счетом 2:1
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Легионеры помогли «Трактору» в Питере разобраться с местным СКА. ФОТО: ХК СКАЛегионеры помогли «Трактору» в Питере разобраться с местным СКА. ФОТО: ХК СКА
Изменить размер текста:

На старте матча команды успели обменяться голами. На восьмой минуте воспитанник «Трактора», а ныне форвард СКА Максим Карпов открыл счет, а на девятой - легионер черно-белых Томаш Гига его сравнял. Спустя еще три минуты другой иностранец Эндрю Кейлоф вывел «Трактор» вперед.

С разницей в одну шайбу «Трактор» в итоге и выиграл. Кстати, счет 2:1 – самый популярный в начале этого сезона КХЛ у черно-белых. Девять раз «медведи» заканчивали игры с таком счетом!

Следующий мачт «Трактор» проведет 7 октября в Екатеринбурге с «Автомобилистом». А 9 октября черно-белые откроет серию в Челябинске матчем с московским «Динамо» (начало в 19.00).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске разбился мотоциклист
В гости к Бабе Яге и Кощею Бессмертному приглашают в Челябинске
Уволенная педагог по кикбоксингу обратилась к учителям
Массовое ДТП в Челябинске
В Челябинске сбили пешехода
В Челябинской области дятел убил дятла
Урок в челябинской школе провел учитель-робот
Челябинцы жалуются на вырубку деревьев в районе Кольца
Челябинцы вспомнят героев Танкограда
Раньше горки чинили пионеры, а теперь челябинские панки
На трассе под Магнитогорском погибла… лошадь
В Челябинске блохи чуть не сожрали кота
Автоледи на Nissan X-trail сбила бабушку с внучкой в Челябинской области
Уснувший за рулем водитель Reno опрокинул автомобиль с пассажирами в Челябинской области
В Кунашаке Челябинской области «Тойота» протаранила «Жигули»
В Челябинске ждут возвращения ребенка, рожденного в Турции
Голодная белка устроила фотосессию в Челябинской области
На челябинку напал огромный таракан