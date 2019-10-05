Легионеры помогли «Трактору» в Питере разобраться с местным СКА

СЕГОДНЯ 20:04 2019-10-05T20:04:38+03:00

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На старте матча команды успели обменяться голами. На восьмой минуте воспитанник «Трактора», а ныне форвард СКА Максим Карпов открыл счет, а на девятой - легионер черно-белых Томаш Гига его сравнял. Спустя еще три минуты другой иностранец Эндрю Кейлоф вывел «Трактор» вперед.

С разницей в одну шайбу «Трактор» в итоге и выиграл. Кстати, счет 2:1 – самый популярный в начале этого сезона КХЛ у черно-белых. Девять раз «медведи» заканчивали игры с таком счетом!

Следующий мачт «Трактор» проведет 7 октября в Екатеринбурге с «Автомобилистом». А 9 октября черно-белые откроет серию в Челябинске матчем с московским «Динамо» (начало в 19.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU