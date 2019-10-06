Чудом выживший под завалами рухнувшего дома в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-06T08:05:13+03:00

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Ваня Фокин сделал первые шаги — кадрам малыша умиляется весь Магнитогорск. Когда 31 декабря в Челябинской области рухнул подъезд многоэтажки, младенец оказался под завалами. Он последняя живая душа, кого спасателям удалось достать из-под сложившихся плит.

— Из-за невропатии большеберцового и малоберцового нервов, на ноге, где был перелом, этот процесс затягивался. Неправильно ставится стопа при ходьбе. Есть еще участки без волос на голове, после синдрома длительного сдавливания. Для восстановления нужно время и терпение. Так же проходим курсы реабилитации и заказали ортопедическую обувь. Сейчас отдыхаем между курсами. Ваня ходит и бегает, когда держится за ручку. Любит ходить по лестнице, катать машинки, очень громко возмущается. Говорит пока немного. В целом, все хорошо, — рассказала мама Ольга Фокина.

Ваню обнаружил кинологический расчет, который прибыл в Магнитогорск из Москвы. В Челябинске не оказалось своих собак-спасателей. Младенца доставили в клинику к доктору Рошалю. Там его выходили, а затем курс реабилитации продолжился в Челябинске.

Ваня Фокин делает первые шаги.

ИСТОЧНИК KP.RU