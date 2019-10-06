2019-10-06T09:02:00+03:00
Общество

Бабье лето закончится в Челябинске через два дня

Погода станет пасмурной, начнутся дожди
Андрей АБРАМОВ
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Теплая осень в Челябинске заканчивается, начинается пасмурная погода.Теплая осень в Челябинске заканчивается, начинается пасмурная погода.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Золотая осень в Челябинске подходит к концу. Уже в середине следующей недели начнутся дожди. Но в понедельник и вторник (7,8 октября) будет стоять хорошая погода.

Начиная со среды, днем будет в районе +10 градусов. Дальше дни станут все холоднее. Интернет-информеры погоды сообщают, что солнечных будней не будет на протяжении нескольких недель.

Ниже нуля градусов температуры опустятся лишь на третьей неделе октября. Да и то лишь в ночные часы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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