Феминистки Челябинска выступили против спа-салонов для мужчин

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-06T09:58:34+03:00

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5 октября в мировом календаре значится Днем борьбы против проституции. К этой дате челябинская «Феминистская Агитгруппа» опубликовала статью о положении дел в сфере интимуслуг южноуральской столице. Активистки напомнили, что в городе работают много заведений, под крышами которых принимают ночные бабочки.

— В основном они позиционируются как спа-салоны, предоставляющие услуги по релаксу и массажу. Но это так только на первый взгляд. Если зайти на сайт, то можно прочесть описание услуг и найти фото «мастеров». Не остается сомнений — в данных местах сексуально эксплуатируют женщин, — заявляют представители сообщества.

Феминистки обращают внимание на еще одну уловку. На сайтах салонов указано, что заведение «не оказывает интимных услуг», но мастеров «можно трогать».

— Но если углубиться в «ассортимент услуг», то можно увидеть такие позиции как «имитация полового акта/оральных ласк», что по закону уже более чем подходит под определение занятия проституцией. Разумеется, за дополнительную плату клиентам будет разрешено любое издевательство над женщиной, — продолжают активистки.

Ранее КП-Челябинск делала интервью с руководительницей челябинских феминисток.

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ИСТОЧНИК KP.RU