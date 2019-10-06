2019-10-06T10:25:29+03:00
Происшествия

Загадочный человек ставит метки на квартирах жителей спального района Челябинска

Люди предполагают, что это вор-домушник
Андрей АБРАМОВ
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Пользователи уверяют, что незнакомец ранним утром бродил по подъезду. Фото из группы VK «[В] Чурилово | Челябинск»Пользователи уверяют, что незнакомец ранним утром бродил по подъезду. Фото из группы VK «[В] Чурилово | Челябинск»
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Жители Чурилово живо обсуждают пост, который выложили во «ВКонтакте» в группе микрорайона. Ранним утром 6 октября по подъездам на Зальцмана, 8 бродил незнакомец.

— Проснулись от не громкого стука в дверь. Затем кто-то подергал ручку от двери. Посмотрели в глазок — ходит не знакомый парень и тихонько стучит в двери и к соседям, а после прислушивается. Делает метки возле дверей. Полицию можно было вызвать, но состава преступления не было. Он не орал, не пил в подъезде. Отмазался бы, а меня в лицо бы знал, — написал аноним.

Один из пользователей предположил, что это были воры-домушники.

— Ставит в дверной проем «маячки» в виде пластиковых полосок, когда двери открывают они выпадают. Таким образом, квартирные воры проверяют живет ли кто в квартире и когда последний раз были,если некоторое время никого нет и «маячки» на месте, то квартиру вскрывают. Посмотрите у себя и у соседей.

В полиции всегда напоминают, что можно круглосуточно позвонить 02 и попросить о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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