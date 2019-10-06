Жители Челябинска просят вернуть нелегальную маршрутку
В социальных сетях жители Челябинска негодуют: по городу перестала курсировать маршрутка №79. Он шла от проходной ЧМК и завершала рейс на зоопарке. Ей пользовались многие жители Металлургического района. Горожанам не хватает пропавших автобусов.
Парадокс ситуации в том, что маршрутка №79 в Челябинске должна была исчезнуть еще в прошлом году. У перевозчика забрали лицензию за частые жалобы. Все это время она ездила нелегально. Причем ездила довольно исправно и никаких проблем не испытывала. Дорожная полиция словно не замечала нелегалов все это время.
— Очевидно, на этой неделе их все-таки прижали проверкам и они решили не выходить на линию. Но надолго ли? До чего абсурдная история! Нормальный транспорт уничтожен и жители каждый день унижают себя поездками с нелегалами, — рассуждают в социальных сетях.
По такому же маршруту следует троллейбус №14. Он даже удобнее, так как идет дальше чем №79 — до парка Гагарина. Но троллейбус ходил реже, поэтому горожане часто игнорировали его.
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ИСТОЧНИК KP.RU