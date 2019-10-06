Горожане пожаловались, что в центре Челябинска снимают хороший асфальт

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-06T12:11:50+03:00

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В ночь с 5 на 6 октября дорожные службы работали на улице Цвиллинга в районе железнодорожного вокзала. Спецтехника снимала покрытие.

— Асфальт без ям, пригодный для езды. В городе итак много не доделанных дорог, а здесь хороший асфальт без ям уничтожают. Время 0:15, выходной, под окнами домов ведут работы. Мы не люди? Отдыхать не хотим видимо. Почему нельзя делать данные работы днем ? В выходной день здесь не такое интенсивное движение, а ночью люди хотят спать, — пишут в социальных сетях.

Некоторые комментаторы постарались оправдать дорожников в плане выбора времени суток.

— Днем они мешаются, пусть лучшем ночью копошатся.

Не все согласились, что асфальт в этом месте был хороший.

— Весь в трещинах и буграх!

Отметим, что это не первая жалоба за этот год на дорожные службы, которые реконструируют нормальную дорогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU