Белый мишка «Трактора» отправился на марафон в Казань

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-06T13:29:13+03:00

На выезде не только наша команда, но и талисман

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Талисман хоккейного клуба «Трактор» из Челябинска отправился в Казань, чтобы принять участие в местном марафоне.

— На выезде не только наша команда, но и талисман — Белый медведь. Сегодня он прибыл в столицу Татарстана и планирует завтра пробежать здесь полумарафон. Да-да, наш любимый мишенька одолеет дистанцию в 21 километр! — написал официальный аккаунт клуба в Instagram.

В сторис аккаунта до завтрашнего утра еще можно посмотреть кадры с забега талисмана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/736130" frameborder="0"></iframe> Забег мишки.

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ИСТОЧНИК KP.RU