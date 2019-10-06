Белый мишка «Трактора» отправился на марафон в Казань
Талисман хоккейного клуба «Трактор» из Челябинска отправился в Казань, чтобы принять участие в местном марафоне.
— На выезде не только наша команда, но и талисман — Белый медведь. Сегодня он прибыл в столицу Татарстана и планирует завтра пробежать здесь полумарафон. Да-да, наш любимый мишенька одолеет дистанцию в 21 километр! — написал официальный аккаунт клуба в Instagram.
В сторис аккаунта до завтрашнего утра еще можно посмотреть кадры с забега талисмана.
Забег мишки.
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ИСТОЧНИК KP.RU