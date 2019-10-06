Из-за автокатастрофы на М-5 в Челябинской области собралась пробка

СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-06T16:51:05+03:00

Авария парализовала движение от Златоуста до Миасса. Фото: кадр с видео

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Днем 6 октября на участке федеральной трассы М-5 вблизи Миасса случилась авария. Столкнулись сразу три легковушки. ДТП спровоцировало серьезную пробку на участке пути от Златоуста.

Кадры с места аварии шокируют. Машины раскурочены, одна из них слетела в кювет. Серьезно пострадала одна женщина, остальные пассажиры и водители целы. Очевидцы сообщают, что одна из машин врезалась сзади в другое авто и вытолкнула его на встречную. Уже здесь вторую легковушку снесла другая машина.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/736153" frameborder="0"></iframe> Авария на М-5.Видео: Иван Новиков

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ИСТОЧНИК KP.RU