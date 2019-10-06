Светская жизнь отменяется: в Челябинске не пустили зрителей на открытие сезона в оперном театре

СЕГОДНЯ 17:06 2019-10-06T17:07:24+03:00

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6 октября в челябинском театре оперы и балета им. Глинки должны были открыть 64-й сезон. Для зрителей приготовили одну из лучших постановок Челябинска — оперу «Жизнь за царя». Но ариям не суждено было прозвучать в этот вечер.

— Мы пришли, а нас не пустили! Говорят — спектакль отменен по техническим причинам. Сотни людей ушли расстроенными. На крыльце видели многих известных в городе людей. Все пришли нарядные, дамы в вечерних туалетах — и такой облом! — эмоционально посетовал читатель КП-Челябинск.

На сайте театра также висит объявление об отмене. Его посмотрели чуть более 40 человек. На официальной странице оперного во «ВКонтакте» объявление появилось за час до предполагаемого начала. Пресс-секретарь учреждения оказалась недоступна для звонка.

В постановке «Жизнь за царя» занято более ста артистов: солисты оперы, хор, балет. Финал настолько грандиозен, что с оркестром работают сразу два дирижера.

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ИСТОЧНИК KP.RU