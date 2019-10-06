ФК «Челябинск» дома с «сухим» счетом разгромил «Ладу-Тольятти»

СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-06T18:01:58+03:00

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За четыре тура до зимнего перерыва в первенстве России (вторая лига, зона «Урал-Поволжье») наши футболисты занимают вторую строчку в турнирной таблице.

Домашний матч с «Ладой Тольятти» выдался богатым на голы. На 14-й, 18-й и 41-й минутах «Челябинск» поочередно заколотил в ворота гостей три мяча. Кстати, все они были забиты со стандартных положений — после подачи угловых. Никита Печенкин дважды и Игорь Беляков довели счет фактически до разгромного уже до перерыва! Отметим, что это уже седьмой гол Белякова в этом сезоне. А победа ФК «Челябинск» — уже шестая кряду в семи матчах.

До зимних «каникул» челябинцы проведут еще четыре тура, два из которых у себя дома (пока идет реконструкция стадиона «Центральный» домашней ареной «горожан» служит стадион «Локомотив»).

20 октября «Челябинск» сыграет с лидером чемпионата — «КамАЗом», а 3 ноября — с «Зенитом-Ижевск».

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ИСТОЧНИК KP.RU