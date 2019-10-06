ФК «Челябинск» дома с «сухим» счетом разгромил «Ладу-Тольятти»
За четыре тура до зимнего перерыва в первенстве России (вторая лига, зона «Урал-Поволжье») наши футболисты занимают вторую строчку в турнирной таблице.
Домашний матч с «Ладой Тольятти» выдался богатым на голы. На 14-й, 18-й и 41-й минутах «Челябинск» поочередно заколотил в ворота гостей три мяча. Кстати, все они были забиты со стандартных положений — после подачи угловых. Никита Печенкин дважды и Игорь Беляков довели счет фактически до разгромного уже до перерыва! Отметим, что это уже седьмой гол Белякова в этом сезоне. А победа ФК «Челябинск» — уже шестая кряду в семи матчах.
До зимних «каникул» челябинцы проведут еще четыре тура, два из которых у себя дома (пока идет реконструкция стадиона «Центральный» домашней ареной «горожан» служит стадион «Локомотив»).
20 октября «Челябинск» сыграет с лидером чемпионата — «КамАЗом», а 3 ноября — с «Зенитом-Ижевск».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Cтали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU