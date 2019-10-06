2019-10-06T19:44:37+03:00
Происшествия

На выезде из Челябинска фура протаранила легковушку и вылетела в кювет

ДТП произошло на аварийном участке
Андрей АБРАМОВ
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Авария случилась в районе поворота на Миасское. Фото: Юлия ВиноградоваАвария случилась в районе поворота на Миасское. Фото: Юлия Виноградова
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Вечером 6 октября в районе поворота к селу Миасское случилась авария. Столкнулись большегруз и отечественная легковушка. Грузовик после аварии съехал в кювет.

Очевидцы запечатлели на кадрах многих водителей, которые остановились помочь. Водителя легкового авто увезла скорая.

— Проезжала сегодня эту аварию. Не знаю, кто здесь виноват, но на протяжении от Чумляка и до Челябинска лезли,подрезали, создавали аварийную ситуацию на встречке именно «водятлы» на легковых. Не большегрузов, прошу заметить. Неужели приехать на 20 минут раньше до пункта назначения стоит таких последствий и даже жизни? — пишут в соцсетях.

— На этом участке все, кто сильно торопится, ловят последний шанс обогнать до начала развязки, потому что потом в большинстве случаев придется ехать за фурами до самого Вахрушево. Уже не первая авария на этом месте за это лето, — включаются в беседу южноуральцы.

Обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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