2019-10-07T06:22:05+03:00
Общество

Садоводу, жестоко убившему собаку в Магнитогорске, назначили психиатрическую экспертизу

Зоозащитники боятся, что он может уйти от ответственности
Ирина КАРЕЛИНА
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Убитая собака. Фото: Наталья Голубцова.Убитая собака. Фото: Наталья Голубцова.
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Продолжается расследование убийства бездомной собаки, которая жила в садовом кооперативе Магнитогорска. Напомним, один из садоводов подумал, что она съела его курицу, и решил расправиться с животным.

С молчаливого согласия охранника он бил пса вилами, а потом, еще живого, привязал к машине и протащил по улице. Жестокое убийство было зафиксировано уличной видеокамерой. Зоозащитники нашли тело собаки в лесу, провели экспертизу и обратились в полицию. Они хотят наказать садиста.

— Ему назначили психиатрическую экспертизу, на которой, скорее всего, признают невменяемым, и он останется безнаказанным. Мол, убил в состоянии аффекта. Полечат и отпустят. Будет ходить по улице с вилами и улыбаться, — написала Айгуль Юсупова в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Впрочем, психиатрическая экспертиза — это рядовая процедура перед судом. Мужчина, убивший собаку, недавно уже был на скамье подсудимых — как обвиняемый в избиении женщины. Конфликт случился из-за парковочного места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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