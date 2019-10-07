Магнитогорск обогнал Челябинск в рейтинге по уровню зарплат

СЕГОДНЯ 06:33 2019-10-07T07:01:00+03:00

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Аналитики информационного агентства Ria.ru составили рейтинг российских городов по уровню зарплат. Челябинск занял в нем 29 место из 100. Среднемесячная зарплата здесь 37,2 тыс. руб. А Магнитогорск стал 21-ым. Жители металлургического города получают в среднем 39,8 тыс. руб. Выходит, магнитогорцы зарабатывают больше челябинцев.

В лидерах рейтинга Москва и северные нефтяные города: Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут. Уровень зарплат здесь варьируется от 75,8 до 96 тыс. руб. А меньше всего получают жители города Шахты, что в Ростовской области — 26,6 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU