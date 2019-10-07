«Так вот почему так красиво!»: в Челябинской области сняли на видео спецтехнику, посыпающую дорогу листьями
Жители Магнитогорска очень удивились, когда увидели машину, разбрасывающую листья. Спецтехника не спеша ехала по дороге, оставляя за собой ровную желтую полосу. Кто-то из очевидцев снял это на видео и выложил в соцсети. И ничего, что рабочий немного перепутал. Зато получился романтичный и забавный осенний сюжет.
— Собрал листву, помыл и снова на дорогу вывалил, только уже ровной полосочкой. Интересная задумка! — смеются пользователи соцсети.
В Челябинской области сняли на видео спецтехнику, посыпающую дорогу листьями.
— Это рассыпают там, где еще лето задержалось, для антуража. Вот почему кругом так красиво! — добавил Максим Титов.
— Пылесос на реверсе работает, — серьезно пояснил Александр Менжулин.
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ИСТОЧНИК KP.RU