«Так вот почему так красиво!»: в Челябинской области сняли на видео спецтехнику, посыпающую дорогу листьями

СЕГОДНЯ 06:36 2019-10-07T06:37:52+03:00

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Жители Магнитогорска очень удивились, когда увидели машину, разбрасывающую листья. Спецтехника не спеша ехала по дороге, оставляя за собой ровную желтую полосу. Кто-то из очевидцев снял это на видео и выложил в соцсети. И ничего, что рабочий немного перепутал. Зато получился романтичный и забавный осенний сюжет.

— Собрал листву, помыл и снова на дорогу вывалил, только уже ровной полосочкой. Интересная задумка! — смеются пользователи соцсети.

В Челябинской области сняли на видео спецтехнику, посыпающую дорогу листьями.

— Это рассыпают там, где еще лето задержалось, для антуража. Вот почему кругом так красиво! — добавил Максим Титов.

— Пылесос на реверсе работает, — серьезно пояснил Александр Менжулин.

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ИСТОЧНИК KP.RU