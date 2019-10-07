2019-10-07T06:50:13+03:00
Общество

Голый автомобилист гоняется за женщинами в Магнитогорске

Он поджидает их возле леса
Ирина КАРЕЛИНА
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По словам очевидцев, голый мужчина выскочил из этой машины. Фото: vk.com/magnitkacityПо словам очевидцев, голый мужчина выскочил из этой машины. Фото: vk.com/magnitkacity
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Осеннее обострение началось. Жительница Магнитогорска рассказала в соцсети про нападение голого автомобилиста. 5 октября она с дочкой проходила мимо леса, что тянется от кинотеатра «Континент» до цирка.

— Мы увидели сидящего в машине мужчину. Вдруг он вышел. Он был полностью голым! Побежал за нами. Хорошо, что мы были достаточно далеко от него и все его достоинства разглядеть не успели. Добежали до «Континента». К счастью, он нас не догнал. Когда в ту сторону шли люди, мы пошли вместе с ними, чтобы сфотографировать его машину. Мужчина, заметив, что его фотографируют, быстро уехал, — написала Валерия Никитина в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Несколько подписчиков паблика указали, что тоже видели там странного человека, выглядывающего девушек. И посоветовали ходить более людной дорогой, а не вдоль леса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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