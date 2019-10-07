Поднятая ветром теплица налетела на трамвай в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:43 2019-10-07T07:47:50+03:00

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В Магнитогорске сильный ветер поднял в воздух теплицу и бросил ее прямо на лобовое стекло трамвая. Камеры в кабине записали этот момент. На кадрах видно, как теплица из поликарбоната сначала пролетела мимо трамвайных путей. Но затем сильным порывом ее вернуло обратно, и она врезалась в транспорт.

Судя по дате, ролик снят еще в сентябре, но только на днях его выложили в соцсети.

— Суровому Магнитогорскому трамваю преградила путь не менее суровая теплица, — подписал видео автор поста.

В комментариях пользователи веселятся:

— Вот только соберешься спокойно полетать на своей теплице, и тут на тебе... трамвай...

Некоторые пошутили, что даже теплица хочет покинуть Магнитогорск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/736203" frameborder="0"></iframe> В Челябинской области теплица налетела на трамвай.Видео: vk.com/«Типичный Магнитогорск»

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ИСТОЧНИК KP.RU