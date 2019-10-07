В Челябинске уволился замглавы города по городскому хозяйству

СЕГОДНЯ 08:07 2019-10-07T08:18:01+03:00

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Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Евгений Крехтунов написал заявление об отставке по собственному желанию. Свое решение он озвучил еще в пятницу, 4 октября.

— Полномочия заместителя временно будут разделены между тремя начальниками управлений. ЖКХ — Дмитрий Петров. Безопасность жизнедеятельности — Александр Рымарев. Экология — Алена Юшкова, — сообщил пресс-секретарь городской администрации Владимир Сафонов.

Крехтунов проработал на посту больше полугода. На должность замглавы по городскому хозяйству его назначили в марте.

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ИСТОЧНИК KP.RU