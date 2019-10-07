В троллейбусах в Челябинске подешевел проезд

СЕГОДНЯ 08:31 2019-10-07T08:31:45+03:00

По транспортным картам ездить в троллейбусах в Челябинск вновь выгодно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Обладателям транспортных проездных карт в Челябинске вернули право оплаты проезда за 20 рублей. Напомним, в сентябре пользоваться проездным стало невыгодно: цена поездки в троллейбусе вдруг подскочила до 23 рублей.

Как сообщили в понедельник, 7 октября, на аппаратном совещании в мэрии, 7 и 8 октября все вернется к прежним условиям, и проезд в троллейбусах по карте вновь будет стоить 20 рублей.

В пресс-службе ООО ЧелябГЭТ объяснили, почему подорожал проезд: не было соглашения со Сбербанком по погашению комиссии услуги безналичного расчета. Теперь договоренность достигнута. Банк будет покрывать расходы по эквайрингу за свой счет.

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ИСТОЧНИК KP.RU