2019-10-07T08:31:45+03:00
Общество

В троллейбусах в Челябинске подешевел проезд

Проезд по транспортной карте стоит 20 рублей
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
По транспортным картам ездить в троллейбусах в Челябинск вновь выгодно.По транспортным картам ездить в троллейбусах в Челябинск вновь выгодно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Обладателям транспортных проездных карт в Челябинске вернули право оплаты проезда за 20 рублей. Напомним, в сентябре пользоваться проездным стало невыгодно: цена поездки в троллейбусе вдруг подскочила до 23 рублей.

Как сообщили в понедельник, 7 октября, на аппаратном совещании в мэрии, 7 и 8 октября все вернется к прежним условиям, и проезд в троллейбусах по карте вновь будет стоить 20 рублей.

В пресс-службе ООО ЧелябГЭТ объяснили, почему подорожал проезд: не было соглашения со Сбербанком по погашению комиссии услуги безналичного расчета. Теперь договоренность достигнута. Банк будет покрывать расходы по эквайрингу за свой счет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наталья Котова требует не останавливать ремонтов дорог в выходные
Туристка из Челябинска разбила голову в Турции по пути из отеля в аэропорт
Из аэропорта Челябинска в октябре пустят прямые рейсы в Ташкент
В микрорайоне Чурилово в Челябинске новую школу достроят в октябре
Жителей Челябинской области возмутила теплотрасса, которая отапливает улицу
В Челябинске уволился замглавы города по городскому хозяйству
Поднятая ветром теплица налетела на трамвай в Челябинской области
Семья с ребенком пострадала в массовом ДТП в Челябинской области
Голый автомобилист гоняется за женщинами в Магнитогорске
«Так вот почему так красиво!»: в Челябинской области сняли на видео спецтехнику, посыпающую дорогу листьями
Магнитогорск обогнал Челябинск в рейтинге по уровню зарплат
Садоводу, жестоко убившему собаку в Магнитогорске, назначили психиатрическую экспертизу
На выезде из Челябинска фура протаранила легковушку и вылетела в кювет
ФК «Челябинск» дома с «сухим» счетом разгромил «Ладу-Тольятти»
Сказки на ночь в Челябинске: на экотропе горожан пугают Кощеем и Бабой Ягой
Светская жизнь отменяется: в Челябинске не пустили зрителей на открытие сезона в оперном театре
Из-за автокатастрофы на М-5 в Челябинской области собралась пробка
Самый популярный активист Челябинска сравнил город с Детройтом
Белый мишка «Трактора» пробежал полумарафон в Казани
Горожане пожаловались, что в центре Челябинска снимают хороший асфальт
Жители Челябинска просят вернуть нелегальную маршрутку
Загадочный человек ставит метки на квартирах жителей спального района Челябинска
Феминистки Челябинска выступили против спа-салонов для мужчин
Бабье лето закончится в Челябинске через два дня
Чудом выживший под завалами рухнувшего дома в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги