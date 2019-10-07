Из аэропорта Челябинска в октябре пустят прямые рейсы в Ташкент

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-07T09:10:55+03:00

Минимальная стоимость билетов на рейс до Ташкента - 9300 руб. Фото: Александр ГЛУЗ

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В Челябинске возобновят прямые перелеты в Ташкент после четырехлетнего перерыва. Рейсы в столицу Узбекистана запустят с 26 октября.

— Авиаперевозчик Uzbekistan Airways открывает прямые чартерные рейсы по маршруту Ташкент-Челябинск-Ташкент с частотой один рейс в неделю. Рейсы будут осуществляться по субботам на самолетах Airbus A-320, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе челябинского аэропорта.

Цена билетов — от 9300 рублей. Норма бесплатного багажа и ручной клади — 20 и 8 кг соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU