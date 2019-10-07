2019-10-07T09:23:49+03:00
Общество

Наталья Котова требует не останавливать ремонтов дорог в выходные

Подрядчик обязан использовать каждую минуту погожего осеннего дня
Ольга АНТОНОВА
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Наталья Котова требует ремонтировать дороги и в выходные.Наталья Котова требует ремонтировать дороги и в выходные.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По контракту все улицы по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Челябинске подрядчик, «Нижавтодорстрой», должен сдать в этом месяце. Всего, напомним, в программе 18 строк.

Исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова раскритиковала подрядчика за отдых в уик-энд:

— Все выходные стояла хорошая погода. Владимир Георгиевич (Алейников, замглавы города по дорожному хозяйству — прим ред.), они круглосуточно работали? — спросила Котова в понедельник, 7 октября, на аппаратном совещании.

Ответ подчиненного был странным:

— Они работают как бы круглосуточно, но это не значит, что на объекте они круглые сутки. Не на всех объектах они все 24 часа. Где-то они, например, только по ночам — если строительство дороги заканчивается.

— В четверг дожди начинаются, почему не круглые сутки?

— Мы работаем этой неделе на ул. Свободы, ул. Коммкны, ул. 40 лет Победы. А потом переходим на ул. Цвиллинга и ул. С. Кривой, — ответил представитель подрядчика. — К тому же, один из асфальтовых заводов встал на текущий ремонт. Еще 10-15 дней, и мы все закончим.

— Ну, так с этого и начинать нужно. Потому и не работали круглые сутки, — ответила Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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