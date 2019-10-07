Челябинск вошел в десятку городов, где часто пользуются услугами путан

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-07T10:25:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинские мужчины активно пользуются услугами женщин с низкой социальной ответственностью. Это показал федеральный соцопрос, проводимый аналитиками агентства Zoom Market.

Исследователи опросили мужчин в 25 городах России. Респондентов спрашивали, как они относятся к проституткам, считают ли, что эту профессию нужно легализовать, пользовались ли они услугами путан. Челябинск занял в рейтинге восьмое место.

— А на первых строчках — Екатеринбург, Краснодар и Москва. Эти города заняли, соответственно, 1, 2 и 3 место, — говорится в исследовании.

Меньше всего спрос на интимные услуги в городе невест Иваново.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Cтали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU