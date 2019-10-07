2019-10-07T10:25:55+03:00
Общество

Челябинск вошел в десятку городов, где часто пользуются услугами путан

Южноуральская столица на восьмом месте рейтинга
Валентина ВАГАНОВА
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Челябинск вошел в рейтинг городов с низкой социальной ответственностью.Челябинск вошел в рейтинг городов с низкой социальной ответственностью.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Челябинские мужчины активно пользуются услугами женщин с низкой социальной ответственностью. Это показал федеральный соцопрос, проводимый аналитиками агентства Zoom Market.

Исследователи опросили мужчин в 25 городах России. Респондентов спрашивали, как они относятся к проституткам, считают ли, что эту профессию нужно легализовать, пользовались ли они услугами путан. Челябинск занял в рейтинге восьмое место.

— А на первых строчках — Екатеринбург, Краснодар и Москва. Эти города заняли, соответственно, 1, 2 и 3 место, — говорится в исследовании.

Меньше всего спрос на интимные услуги в городе невест Иваново.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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